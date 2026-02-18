ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бедственото положение остава в сила за пет села и курортно ядро в община Смолян

Частичното бедствено положение в община Смолян остава в сила заради усложнената зимна обстановка, която причини сериозни щети по пътната инфраструктура и електрозахранването в планинските райони.
Мярката обхваща селата Мугла, Гела, Стикъл, Солища, Левочево и местността Райковски ливади.
Най-критична е ситуацията по пътя за село Мугла, който остава напълно затворен. Отсечката, водеща към затвора и депото за твърди битови отпадъци в местността Теклен дол, е затрупана от дълбоки преспи и паднали дървета. Екипи на ЕР Юг работят по отстраняване на авариите по далекопроводите.
Над метър е снежната покривка на връх Новак, а силният вятър допълнително затруднява работата на терен. Снегопочистваща техника е блокирана на билото, като през нощта екипи са били принудени да се евакуират пеша.
По разпореждане на кмета Николай Мелемов е сформирана комисия за оглед на засегнатите райони. Мобилизирани са всички фирми с подходяща техника за разчистване на пътища и улици. Кметовете и кметските наместници следят за проходимостта на пътната мрежа.
Бедственото положение ще остане в сила до нормализиране на обстановката или до издаване на заповед за неговата отмяна.

