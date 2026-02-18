Кой кой е в служебния кабинет на Андрей Гюров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Избраният за служебен премиер Андрей Гюров представи кандидатите за министри пред президента Илияна Йотова.

Държавният глава прие предложенията и веднага зави, че ще издаде укази за назначаване на кабинета и за избори на 19 април. Служебният кабинет ще трябва да положи клетва пред парламента.

Изненадата в служебния кабинет на Андрей Гюров е вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков.

Ето кои имена съдържа папката с министри в кабинета "Гюров":

Министерство на външните работи - Надежда Нейнски

Министерство на вътрешните работи - Емил Дечев

Министерство на електронното управление - Георги Шарков

Министерство на енергетиката - Трайчо Трайков

Министерство на здравеопазването - Михаил Околийски

Министерство на земеделието и храните - Иван Христанов

Министерство на икономиката и индустрията - Ирина Щонова

Министерство на иновациите и растежа - Ирена Младенова

Министерство на културата - Найден Тодоров

Министерство на младежта и спорта - Димитър Илиев

Министерство на образованието и науката - Сергей Игнатов

Министерство на околната среда и водите - Юлиян Попов

Министерство на отбраната - Атанас Запрянов

Министерство на правосъдието и вицепремиер - Андрей Янкулов.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева

Министерство на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

Министерство на труда и социалната политика - Хасан Адемов

Министерство на туризма - Ирена Георгиева

Министерство на финансите - Георги Клисурски

Вицепремиер по европейските средства - Мария Недина

Вицепремиер за честни избори - Стоил Цицелков