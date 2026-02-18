Кой кой е в служебния кабинет на Андрей Гюров

Избраният за служебен премиер Андрей Гюров представи кандидатите за министри пред президента Илияна Йотова.
Държавният глава прие предложенията и веднага зави, че ще издаде укази за назначаване на кабинета и за избори на 19 април. Служебният кабинет ще трябва да положи клетва пред парламента.
Изненадата в служебния кабинет на Андрей Гюров е вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков.
Ето кои имена съдържа папката с министри в кабинета "Гюров":
Министерство на външните работи - Надежда Нейнски
Министерство на вътрешните работи - Емил Дечев
Министерство на електронното управление - Георги Шарков
Министерство на енергетиката - Трайчо Трайков
Министерство на здравеопазването - Михаил Околийски
Министерство на земеделието и храните - Иван Христанов
Министерство на икономиката и индустрията - Ирина Щонова
Министерство на иновациите и растежа - Ирена Младенова
Министерство на културата - Найден Тодоров
Министерство на младежта и спорта - Димитър Илиев
Министерство на образованието и науката - Сергей Игнатов
Министерство на околната среда и водите - Юлиян Попов
Министерство на отбраната - Атанас Запрянов
Министерство на правосъдието и вицепремиер - Андрей Янкулов.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева
Министерство на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов
Министерство на труда и социалната политика - Хасан Адемов
Министерство на туризма - Ирена Георгиева
Министерство на финансите - Георги Клисурски
Вицепремиер по европейските средства - Мария Недина
Вицепремиер за честни избори - Стоил Цицелков