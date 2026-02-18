Стоил Цицелков - от наблюдател и анализатор на избори до вицепремиер за вота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Една от изненадите в служебния кабинет на Андрей Гюров е новата фигура в структурата - вицепремиер за честни избори. За този пост новият министър-председател посочи политическия анализатор и културен антрополог Стоил Цицелков.

Той е член на Обществения съвет към ЦИК, бил е сред учредителите му, включително и негов председател (от септември 2021 г. до 18 октомври 2022 г.). Част е от Обединението за честни избори (ОЧИ) – платформа, която води борба срещу изборните измами, купуването на гласове и контролирания вот. Той е част и от екипа на неправителствената структура "Демократичен център", която е посветена основно на "информираното гражданско участие и укрепването на демократичните механизми чрез експертни анализи, подаване на сигнали за нередности и изграждане на капацитет в ключови обществени сфери".

Цицелков е завършил CDU в Австралия, CUA в Дания, и университета "Лунд" в Швеция.

Има богат опит като наблюдател и анализатор на избори в различни международни организации.

Избран е 2 поредни мандата за член на борда на Европейската асоциация за защита на правата на човека и е вицепрезидент на нейния български филиал - Европейската асоциация за защита на човешките права - България.

През годините новият вицепремиер е защитавал тези, свързани с повече устойчивост и прозрачност на изборния процес, по-доброто обучение на секционните комисии и др.