Закопчаха 22-годишен, блъснал пред блока и ограбил 650 евро от възрастен мъж в Габрово

Дима Максимова

Прокуратурата в Габрово привлече като обвиняеми за грабеж 22-годишен

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово се провежда разследване за извършен грабеж, придружен със средна телесна повреда на 72-годишен мъж
Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването – разпит на свидетел, посочват от прокуратурата. Образувано е за това, че на 17.02.2026 година около 04:00 часа в гр. Габрово, пред вход на жилищен блок, са отнети 650 евро, от владението на 72-годишен мъж,  като е употребена за това сила - блъскане с ръце в гърба.

Вследствие употребената сила на пострадалия е причинена средна телесна повреда, довела до трайно затрудняване на движението на дясната ръка.
Неотложните следствени действия са извършени от екип на Районно управление на МВР - Габрово. След разпити на свидетели, в това число и на свидетел-очевидец, е установена самоличността на извършителя – 22-годишен мъж от гр. Габрово с чисто съдебно минало, като същият е привлечен в качеството на обвиняем. Извършено е претърсване в дома на извършителя и са установени вещи – предмет на престъплението.
Предстои назначаване на техническа експертиза на иззетите по делото записи от видеокамери в района на произшествието, както и изготвянето на съдебно-медицинска експертиза относно характера на причиненото телесно увреждане на пострадалия.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.

