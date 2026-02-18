Вижте какво каза Гюров за министрите си (Видео)

С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов като вицепремиер и правосъден министър, даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея. Той, като човека, водил разследването по случая "Осемте джуджета", има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа.

Това каза служебният премиер Андрей Гюров, след като подборът му от министри бе одобрен от президента Илияна Йотова. Сега тя трябва да издаде указ, както за назначаването на правителството, така и за провеждането на предсрочните избори на 19 април.

Гюров бе категоричен, че е провел всички разговори самостоятелно, и носи цялата отговорност за избора си.

"Знам, че фокусът на всички е върху вътрешния министър и МВР. Емил Дечев е наказателен съдия, това което виждаме в предишните избори е, че някъде се къса нишката от това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди", обясни той.

"Разчитаме, че г-н Дечев ще свърже тези две неща и ще направи така, че хората да знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения, които бъдат извършени по време на изборите. От друга страна беше много важно МВР министъра да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия, за да не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания, или ще подпомага с действията си определен проект", допълни новият служебен премиер.

Гюров бе запитан защо е избрал двама души с партийна принадлежност за министри: Хасан Адемов за социалното министерство и Иван Христанов за земеделското.

"И в двата случая това са хора с изключителна експертиза в тези ресори. Д-р Хасан Адемов (който е депутат от АПС в сегашното Народно събрание - бел. ред.), е бил председател дълго време на социалната комисия в парламента. Още в 47-то НС ние от ПП-ДБ, въпреки че тогава те бяха опозиция, предложихме именно д-р Адемов да оглави тази комисия, на базата на неговата експертиза. С Иван Христанов (който напусна "Промяната" и създаде своя партия "Единение" - бел. ред.) съм работил и съм участвал в срещи със земеделци, които дадоха много добра обратна връзка от хората от сектора за министър, който изключително добре познава сектора", заяви той.

Гюров бе запитан и защо е решил да има вицепремиер за "честни избори", като за поста бе посочен дългогодишният член на обществения съвет към ЦИК Стоил Цицелков.

"Вярваме, че за да бъдат честни тези избори, и за да осигурим спокойствие, е много важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, но и ангажираността и участието на гражданите. Цицелков е дълго време в гражданския съвет на ЦИК, в този случай ще осигури точно тази връзка. Той познава в детайл изборния процес. Ще осигури връзката с това, че познава изборния процес в детайл и ще помогне за осигуряването на честни избори", каза още Гюров. И обясни: ще може да координира всички действия както на МВР, така и на гражданското общество, което ще участва в изборния процес.

Една от задачите, които президентът Йотова постави пред новото правителство е да бъде разкрит случаят "Петрохан". Запитан какви действия ще бъдат предприети в тази посока, Гюров заяви: