Иван Христанов за втори път ще оглави земеделското министерство

7220
Иван Христанов

Иван Христанов е новият служебен министър на земеделието в кабинета "Гюров". Той заемаше същия пост и по времето на редовното правителство на Кирил Петков в периода 2021-2022 г. 

Той е предприемач, който по време на работата си в аграрното министерство, заедно с тогавашния шеф на Българската агенция по безопасност на храните проф. Христо Даскалов, работи по разкриването на схемите на граничния пункт с Турция "Капитан Андреево". После той напусна Продължаваме промяната и застана начело на ПП "Единение".

Роден е на 24 декември 1973 г. в София, България. Завършва средното си образование в СПТУ по строителна механизация в Плевен и получава диплома като магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство със специализация в „Аграрна икономика" и втора специалност „Счетоводство и контрол". 

Иван Христанов

