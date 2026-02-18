ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по магистрала "Тракия" в област...

Пуснаха пазарна консултация за още 50 нови трамвая за София

Даринка Илиева

Столичната община стартира процедура за покупка на още 50 нови трамвая. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Ден след старта на процедурата за 80 нови трамвая, Столична община публикува и втора пазарна консултация за още 50 мотриси. С това общият брой на трамваите в подготвителен етап е 130.

Във вторник общината обяви първата консултация - за 80 трамвая, като начало на най-мащабната подмяна на подвижния състав в последните 15 години. Двете процедури са част от поетия ангажимент за доставка на общо 150 нови трамвая в рамките на програмата за модернизация на градския транспорт. И при тази консултация се предвижда дългосрочен модел на доставка, осигурено техническо обезпечаване и поддръжка, посочват от общината.

С последователното обявяване на двете процедури София ускорява подготовката за цялостно обновяване на трамвайния парк, като очакванията на ръководството на общината са това да бъде ключова стъпка към по-надежден и съвременен релсов транспорт.

