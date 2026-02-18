ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Шарков - министър на електронното управление - най-добрият експерт по киберсигурност

Станимир Въгленов

[email protected]

5748
Доц. д-р Георги Шарков, номиниран за министър на електронното управление в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Доц. д-р Георги Шарков, който е номиниран за министър на електронното управление в служебния кабинет на Андрей Гюров, е Директор на Европейски Софтуерен Институт (ESI) и ръководител Лаборатория Киберсигурност към София Тех Парк.

Преди по-малко от седмица "24 часа" публикува с него голямо интервю на тема "киберсигурност".

Георги Шарков е доц. д-р в ИИКТ, БАН. Той е бил съветник на министъра на отбраната в периода 2014-2021 г. и Национален координатор по киберсигурността.

Освен това доц. Шарков е член на Консултативния съвет на БАСКОМ.

Към неговата експертиза влизат също позициите:

• Координатор на националната стратегия „Кибер устойчива България 2020" (2016 г.)

• Участие в работни групи към ЕК и ENISA за изкуствен интелект и киберсигурност

• Член на технически комитети към ETSI по киберсигурност и „сигурен ИИ"

• Докторска степен в областта на изкуствения интелект - експертни системи (1991 г.)

• Партньорство с университета Carnegie Mellon (USA)

