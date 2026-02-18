Обявиха бедствено положение в няколко селища във Варненско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Аксаково Атанас Стоилов е обявил бедствено положение на територията на 7 селища в общината - Долище, Генерал Кантарджиево,

Климентово, Куманово, Осеново, Кичево и село Ботево.

Мярката се налага във връзка с усложнената метеорологична обстановка, ураганен вятър, снеговалеж и снегонавяване, ниските температури и обледяване, настъпилите повреди по съоръжения на техническата инфраструктура и наводненията, причинени от обилните и продължителните валежи на територията на общината, съобщават от пресцентъра на областна администрация.

В заповедта за обявяване на бедственото положение се посочват мерките за овладяване на кризисното положение и на причинените щети. Сред тях са осигуряване на отопление на всички административни сгради на територията на засегнатите села, спиране на обществения транспорт до създаването на условия за безопасно пътуване, мобилизиране на цялата налична техника по организиране на снегопочистването и овладяване на щетите от наводненията.

Ако възникне необходимост от лекарска помощ на бедстващите територии ще се изисква незабовно съдействие от Центъра за спешна

медицинска помощ във Варна.

Възстановено е електроподаването в Долни чифлик и няколко други населени места в общината. Проблеми с нормалното електрозахранване имат все още в община Суворово, както в града така и в селата Дръндар и Николаевка. В района вече работят аварийни екипи и с утихването на вятъра се очаква и захранването на се възстанови напълно.

На тел.112 тази сутрин, малко преди 10,00 часа е получен сигнал от селскостопанска ферма в с.Каменар, която била наводнена, както и за активирано свлачище в местност Зеленика.

Ураганният вятър е съборил спирка в ж.к. "Възраждане" по бул. "Трети март", става ясно от публикация в социалните мрежи.

Редица са сигналите днес за паднали клони и дървета от много райони на града.