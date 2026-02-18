Издирват риболовен кораб, изчезнал край Маслен нос, екипажът не отговаря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Риболовен кораб с хора на борда - най-вероятно трима души, е изчезнал днес преди обед в района на Маслен нос, научи "24 часа" от свои източници.

В момента тече издирвателна операция, на крак са вдигнати Морска администрация и Гранична полиция. По непотвърдени данни сутринта корабът е бил на риболов в района на Царево и Ахтопол. Силна буря, разразила се днес преди обед вероятно е причина за инцидента. От сутринта по Южното Черноморие духа силен вятър, вали дъжд, примесен със сняг.

Телефоните на рибарите не отговаряли на повикванията, казаха осведомени.

