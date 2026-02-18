ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по магистрала "Тракия" в област...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22309428 www.24chasa.bg

Издирват риболовен кораб, изчезнал край Маслен нос, екипажът не отговаря

Тони Щилиянова

[email protected]

4804
Маслен нос

Риболовен кораб с хора на борда - най-вероятно трима души, е изчезнал днес преди обед в района на Маслен нос, научи "24 часа" от свои източници.

В момента тече издирвателна операция, на крак са вдигнати Морска администрация и Гранична полиция. По непотвърдени данни сутринта корабът е бил на риболов в района на Царево и Ахтопол. Силна буря, разразила се  днес преди обед вероятно е причина за инцидента. От сутринта по Южното Черноморие духа силен вятър, вали дъжд, примесен със сняг.

Телефоните на рибарите не отговаряли на повикванията, казаха осведомени.

Очаквайте подробности!

Маслен нос

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)