Ураганът разклати 53-метров пилон за знамена във Варна (Видео)

Единият от двата големи пилона, на които са поставени флаговете на България и на ЕС в района спирка "Почивка" силно се клати от вятъра, на място са пристигнали служители на общинска полиция.

Пилоните са два и са с височина 52, 6 м., до този момент не е имало опасност да паднат.

В района вече са затворени важни пътни отсечки - бул. „Княз Борис I" в посока бул. „Васил Левски" (посока ОМВ); ул. „Любен Попов" в посока бул. „Васил Левски"; бул. „Княз Борис I" към ул. „Д-р Любен Попов", съобщават от пресцентъра на полицията.

Движението е пренасочено по обходни маршрути.

От полицията призовават гражданите да не се приближават до мястото и временно да избягват района.