Бракониери задържани в биосферния резерват "Купена" над Пещера

Петима нелегални дървосекачи са заловени при специализирана полицейска операция проведена вчера в биосферния резерват "Купена" над град Пещера. Акцията е осъществена в хода на образувано досъдебно производство и е под надзора на прокурор при Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Пазарджик и колегите им от РУ-Пещера блокирали район от резерват „Купена", който се намира в близост до родопския град. Служителите засекли петима жители на гр. Пещера на възраст между 21 и 61-години.

Те извършвали незаконна сеч на територията на резервата. Намерени са още 4 моторни резачки и около 4 пространствени метра незаконно добита дървесина. Мъжете са задържани в ареста на РУ-Пещера, а дървата и трионите иззети. Работата по документиране на престъпната им дейност продължава.