ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има висок риск от лавини във Витоша

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22309559 www.24chasa.bg

Мини оранжерия за канабис е разкрита в къща в пазарджишко село

Диана Варникова

[email protected]

1580
Снимка: 24 часа

 Мъж е задържан заради отглеждане на марихуана в мини оранжерия прикрита в къща в пазарджишкото село Синитево. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

Акцията е проведена вчера от екипи на сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик и е под надзора на Районната прокуратура в областния град. Органите на реда извършили претърсване в имот,  обитаван от 39-годишен пазарджиклия. В къща органите на реда се натъкнали на мини оранжерия за отглеждане на канабис. Тя била оборудвана с вентилатори, филтри за пречистване на въздуха, системи за контрол на температурата и влажността.

Намерени са 9 растения от рода на конопа в начален стадии на развитие. В пластмасов съд криминалистите открили още около 98 грама суха марихуана. Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа, а намерената дрога и оборудване са иззети. По случая се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)