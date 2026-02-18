Мини оранжерия за канабис е разкрита в къща в пазарджишко село

Мъж е задържан заради отглеждане на марихуана в мини оранжерия прикрита в къща в пазарджишкото село Синитево. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

Акцията е проведена вчера от екипи на сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик и е под надзора на Районната прокуратура в областния град. Органите на реда извършили претърсване в имот, обитаван от 39-годишен пазарджиклия. В къща органите на реда се натъкнали на мини оранжерия за отглеждане на канабис. Тя била оборудвана с вентилатори, филтри за пречистване на въздуха, системи за контрол на температурата и влажността.

Намерени са 9 растения от рода на конопа в начален стадии на развитие. В пластмасов съд криминалистите открили още около 98 грама суха марихуана. Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа, а намерената дрога и оборудване са иззети. По случая се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.