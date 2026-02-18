ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има висок риск от лавини във Витоша

ГЕРБ: Нямаме проблем с нито един от министрите в служебния кабинет

Павлета Давидова

[email protected]

Костадин Ангелов Снимка Велислав Николов
  • Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки, заяви Костадин Ангелов
  • "Кабинетът, които се прави, има за цел определени новородени политически формации да бъдат фаворизирани и да спечелят изборите", добави той

"Никога не сме се вторачвали в състава на Министерския съвет, който се назначава от президента. Нямаме проблем с нито един от министрите. За нас никога не е било от значение кой ще бъде министър на едно или друго министерство.

Този коментар направи в парламентарните кулоари Костадин Ангелов от ГЕРБ малко след като стана ясен съставът на новия служебен кабинет с премиер Андрей Гюров.       

Той подчерта, че в рамките на кампанията за ГЕРБ е важно да обяснят какво точно предлагат.

Относно състава на кабинета обаче Костадинов отбеляза, че "виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки". Ще видим дали те ще бъдат разбрани и как ще се държат. Той обаче отказа да обясни към кого точно са тези намигания.

На въпрос очакват ли чести избори, Ангелов подчерта, че винаги са очаквали това. 

"Този кабинет е лична отговорност на президента на България, г-жа Илияна Йотова. Тепърва ще видим как ще се справи с основната задача, която бе издигната като най-важна - провеждането на честни избори", добави още зам.-шефът на парламента. И напомни, че ако Йотова не одобрява кабинета, е можело да върне папката, какъвто прецедент вече е имало. Явно тя одобрява всеки от министрите, добави той.

"Кабинетът, които се прави, има за цел определени новородени политически формации да бъдат фаворизирани и да спечелят изборите", смята Костадинов.

Костадин Ангелов Снимка Велислав Николов

