Наемане на фирма за предоставяне на градинарски услуги в Посолството на Индия, София, ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София. Посолството на Република Индия в София отправя покана за участие в търг от професионални компании/фирми за предоставяне на градинарски услуги в сградата на канцеларията на Посолството, т.е. ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София. Обявлението за търг е качено в раздела „Обявления за търгове“ на уеб страницата на Посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/
Notice for Inviting Tender - For Hiring of service provider for providing gardening services at the Embassy of India, Sofia i.e. 4 "Alfred Nobel" Street, Geo Milev, 1113, Sofia.
The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional companies/firms for providing gardening services at Embassy Chancery Building i.e. 4 "Alfred Nobel" Street, Geo Milev, 1113, Sofia. The tender notice is uploaded under the 'Tender Notices' tab on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/