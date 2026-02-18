ДПС: Служебният кабинет е "Йотова - Сорос - Петрохан"

"Имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем "Йотова - Сорос - Петрохан". Това, което ни кара да дадем това определение, е фактът, че след излезлите вчера материали от МВР в състава на кабинета виждаме хора, свързани с цялата афера "Петрохан". Второ, кабинетът е тясно свързан с политически сили - сила основно. Цялата отговорност за работата на кабинета е на президента Йотова, тъй като тя го одобри, и на служебния премиер".

Така депутатката от ДПС Искра Михайлова коментира предложения от Андрей Гюров състав на служебен кабинет, който президентът Илияна Йотова веднага одобри и обеща бързо да издаде указ за назначаването му, както и за избори на 19 април.

Вчера МВР публикува проверка какви сигнали срещу Ивайло Калушев и организацията му е имало и как са работили по тях. Фигурира искане по закона за достъп до обществена информация от Антикорупционния фонд, подписан от Бойко Станкушев, в което пише, че до фонда е достигнала информация, че в МВР са образувани преписки и течащи разследвания във връзка с дейността на Националната агенция за контрол на защитените територии. Описва се уникалната природозащитна и народополезна дейност на агенцията на Калушев. Станкушев пише, че получената от АКФ информация им дава основание да смятат, че има риск от злоупотреба и институционален тормоз върху организацията. Днес от АКФ излязоха с позиция, че "подаването на заявления за достъп до информация е израз на конституционно гарантираното право гражданите да търсят, получават и разпространяват информация. Търсенето на достъп до обществена информация категорично не може да бъде окачествено като каквато и да било форма на натиск върху институциите".

Предложеният за служебен вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов е част от АКФ.