Отстраняват паднали дървета по пътищата в Добрич, дърво падна върху кола в Балчик

В цялата област Добрич обстановката е усложнена, 23 машини почистват републиканската пътна мрежа в различните направления. Временно е въведено ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 т по пътя Добрич – Варна, съобщават от областната администрация.

Областният управител Живко Желязков апелира гражданите да бъдат с повишено внимание и да не предприемат пътувания, ако те не са наложителни, предвид усложнената зимна обстановка на територията на цялата област Добрич. При възникнали ситуации, подадените сигнали от гражданите се обработват своевременно, каза Желязков. До 10:30 часа служители на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на сигнали за паднали дървета в село Кранево в посока Златни пясъци; село Паскалево в посока село Росен. Двата сигнала са подадени от служители на Областно пътно управление. Екипи на службата са оказали техническа помощ при пътнотранспортно произшествие в село Победа, помогнали са и за отстраняване на паднало дърво върху лек автомобил и скъсани електрически проводници по ул. "Черно море" в Балчик.

Областно пътно управление съобщава, че временно е въведено ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 т. по пътя Добрич - Варна. Общо 23 машини почистват пътните настилки от републиканската пътна мрежа в областта, пътищата в областта са проходими при зимни условия.

Кметът на село Батово е подал сигнал за преливане на река Батовска, като водата залива главния път Добрич - Албена в селото и частни имоти около канала.

По данни на метеостанцията по обед в Добрич температурата е -3 градуса, вятърът е северозападен със скорост 9 м/сек.