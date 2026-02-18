ИТН нарече кабинета "Петрохан"

Станислав Балабанов се мотивира с позициите на Андрей Янкулов и Иван Христанов

На първо четене служебното правителство можем спокойно да го кръстим „Петрохан".

Тази констатация направи в кулоарите на парламента зам.-шефът на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов след като служебният премиер Андрей Гюров обяви състава на кабинета си.

"Вицепремиер в служебното правителство е юристът на Антикорупционния фонд Андрей Янкулов, т.е. в момента в служебната власт има НПО, която според публичната информация е „натискала" МВР, за да потулва сигналите във връзка с „Петрохан". Прави ми впечатление и министърът на земеделието е Иван Христанов, който беше пред хижата „Петрохан", търсейки мотиви, че шестимата души са разстреляни от мафията в държавата. По-рано от МВР разбрахме, че жертвите са се самоубили", обясни позицията си Балабанов.

Питайте МВР и вижте дали има подаден сигнал от това НПО от съществуването му, добави председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. Според него МВР е било заспало по времето на Николай Денков и Иван Демерджиев по отношение на сигналите, свързани с Ивайло Калушев. Даниел Митов в момента разкрива нещата, даде той похвала за настоящия вътрешен министър.

"Избори ще се направят с тяхно МВР, както мечтаеше Асен Василев, тъй като Емил Дечев е бивш зам.-министър от кабинета на Кирил Петков. Стоил Цицелков е изцяло тежък профил на ПП-ДБ, който ще се грижи за провеждането на честни избори", критичен бе Балабанов. Според него и "бащата на модела на задкулисието в България", ще има двама министри – Хасан Адемов и Корман Исмаилов.

Аз не вярвам нито на служебния кабинет, нито на опитите му за гаранция за честни избори и според мен тези, които от утре ще стъпят във властта, ще направят всичко възможно да потулят случващото се в Петрохан, добави Балабанов.