Силният вятър събори дървета в панагюрско село

Диана Варникова

Екипи отстраняват падналите дървета Снимка: Община Панагюрище

Вследствие на силния вятър в пазарджишка област на територията на община Панагюрище вече има последствия. В началото на курортното селище Панагюрски колонии / откъм Панагюрище/ огромно дърво прегради пътя, съобщиха от местната община.

Представители на ОП „Чистота", съвместно с АПИ, реагираха бързо и разчистват главната транспортна артерия.

Пътят се почиства регулярно, но обстановката е тежка. Има паднали дървета и на пътя до Ученическия лагер в селото. От общината съветват шофьорите при възможност да  ограничат или отложат пътуванията, както и да не паркират колите си под дървета

Днес в област Пазарджик е обявен оранжев код за силен вятър. 

Националният институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ издаде предупреждение от I степен - оранжев код, за силни ветрове в региона днес, 18 февруари.

Очакват се пориви на вятъра до 115 км/ч.

