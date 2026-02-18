Кой е Михаил Околийски, предложен за министър на здравеопазването

Доц. Михаил Околийски е специалист по психотерапия и сексология, до момента част от екипа на Националния център за обществено здраве и анализи, катедра „Психично здраве". Фокусиран е в областта на профилактиката и подобряването на политиките за психично здраве, разработване на проекти, епидемиологични изследвания.

Завършил е в Хумболтовия университет в Берлин, където е защитил и докторска дисертация през 1998 г. Завеждал е офиса на Световната здравна организация в България в периода 2014 - май 2023 г. От 6 юни 2023 г. до 9 април 2024 г. е заместник-министър на здравеопазването в екипа на проф. Христо Хинков в правителството на Николай Денков и член на ръководството на НЗОК.

Един от най-ревностните застъпници за училищно здравно образование. Самият той е изнасял курсове и лекции пред ученици от различни възрасти. Преподава „Сексология и репродуктивно здраве" в Югозападния университет „Неофит Рилски" на акушерки, социални работници и медицински сестри.

Член е на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве. Активен участник в сдружения и организации, насочени към профилактика и здравословен начин на живот.

Обича движението като начин на живот и музиката. Придвижва се с колело „не само защото винаги има къде да паркирам.". Кара и уиндсърф през ваканциите. В рубриката, в която СЗО осветява своите лица по света, по време на пандемията Околийски разказва: „страстно обичам водата, морето и вятъра – те имат способността да отмият както умората, така и проблемите ви и можете да започнете на чисто, не само в личния си живот, но и на работа".

На призива „Представете си още една година ограничения, през които можете да имате само една книга и едно музикално произведение - какъв е вашият избор?", отговоря: „Аз съм голям фен на Depeche Mode и The Cure. Бих запазил албума 101 на Depeche Mode. А за книга бих избрал Библията, освен ако не мога да си взема още една книга."

А на въпроса кой човек – съвременник или от миналото – би поканил на вечеря, казва: „Уинстън Чърчил. Той е много интересен персонаж. Като лидер, той успя да обедини различни сили, цялото Обединено кралство и други съюзници, в борбата срещу нацисткия режим. Той имаше и много човешка страна, което намирам за много интересно. Той имаше интензивен обмен на реплики със съпругата си, преди движението за освобождение на жените да се утвърди, и не се страхуваше да поиска съвета на съпругата си и да покаже, че се възползва от него. Той е свързан и с историята на България по време на Втората световна война. Интересувам се от хора, които показват слабост, и обичам да научавам повече за това как се справят или са се справяли с живота и как са успели да продължат въпреки големите грешки и големите загуби. Чърчил понякога е вземал ужасни решения, но е оцелял. Смятам го за сложен, интересен, противоречив и уязвим човек."