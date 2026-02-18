7 оставки хвърлиха специалисти от "Организация и контрол на транспорта" в Пловдив

Цялата администрация "Безопасност на движението" е оголена, останали са само общи работници и технически ръководител

Масови оставки валят в общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта" в Пловдив, което се занимава с трафика, светофарите, маркировката и уличното осветление, както и с масовия градски транспорт. Напуснали са 7 души от ключовото звено "Безопасност на движението" начело с неговия шеф Георги Ковачев, научи "24 часа".

Заедно с него оставки са подали инж. Ивайло Никодимов, инж. Петър Радев, инж. Цвета Иванова, Маргарита Димитрова и още един специалист. Причината за масовото напускане е неразбирателство с новия зам.-кмет по транспорта Николай Душков. Той беше представен на 24 ноември м.г. Дотогава поста заемаше Александър Държиков, който се върна начело на "Жилфонд".

Според хора от транспортния бранш новият зам.-кмет не е специалист в тази сфера, не умеел да работи и с хора. "Това е причината и аз да си тръгна", призна бившият шеф на предприятието Георги Стоилов, който в последните месеци работеше там като консултант.

По думите му цялата администрация на "Безопасност на движението" в момента е оголена, останали са само общите работници и технически ръководител. "А тези инженери правеха чудеса, повечето са от 20 години там", допълни Стоилов.

Потърсен за коментар, шефът на предприятието "Организация и контрол на транспорта" Димчо Йоргов поиска време, а зам.-кметът Николай Душков не вдига мобилния си телефон.