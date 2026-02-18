Проверяват дали двама от Стара Загора ловят бездомни животни със саморъчно направени капани

След публикувано видео в социалните мрежи и запотване до МВР, от пресцентъра на областната дирекция в Стара Загора днес съобщиха, че във Второ РУ-Стара Загора е получено разпореждане от Районната прокуратура в града от 22.01.2026 г. за извършване на проверка по сигнал на лице, че мъж и жена ловят бездомни животни със саморъчно направени примки и капани вечер късно в Стара Загора в района на кварталите "Малък Железник" и "Три чучура – център".

Полицейски екип е извършил проверка, установени са лицата, съпричастни към деянието – мъж на 64 години и жена на 33 години. На 28-ми януари от две коли на мъжа, паркирани в кв. "Три чучури –център", са иззети пет котки и две кучета, затворени в клетки, покрити с кашони и одеала. Установено е, че мъжът и жената живеят в двете коли. В гараж, нает от мъжа, в Стара Загора е намерена още една котка.

Котките са предадени във ветеринарна клиника, а кучетата - в общинския приют за безстопанствени животни, където се полагат грижи за тях. На 5-ти февруари е извършена повторна проверка по сигнал, че мъжът продължава дейността си, като не е открито нищо ново по случая.

Във Второ Районно управление на МВР в Стара Загора продължава да постъпва информация от граждани, че мъжът и жената продължават да правят опити да залавят бездомни животни. Автомобилите на мъжа са проверявани отново, но в тях не са установявани други животни. Работата на полицейските служители продължава.

Предстои докладване на резултатите от проверката на Районна прокуратура - Стара Загора.