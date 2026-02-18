ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Корман Исмаилов - министър на транспорта! Изненадата на кабинета

Корман Исмаилов е изненадата в служебния кабинет. Една ли някой в публичното пространство е очаквал той да поеме министерството на транспорта и съобщенията.

Исмаилов е политик, някога, до април 2011 г.,  е от ДПС,   народен представител е от тази партия в  41-ото и 43-ото Народно събрание. 

Изключен е от движението заради подкрепата му за също така изключения Касим Дал. В медиите тогава пишат, че Доган му дава седмица да се определи към кого е.

Изборът му от Андрей  Гюров за служебен министър на транспорта е сигнал към турската общност. В отиващите си правителствени среди се коментира, че той е е по-скоро антипеевски.

Исмаилов е роден на 13 септември 1972 г. в София. Бил е народен представител  от листата на Движение за права и свободи от Добрич. Когато напуска през април 2011 г. парламентарната група на ДПС и продължава остава като независим народен представител.

Бил е член на Комисията по бюджет и финанси (29 юли 2009 – 11 май 2011 г.), член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (29 юли 2009 – 11 май 2011 г.), член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения (9 ноември 2011 – 14 март 2013 г.).

Има опит в банковия сектор и частния бизнес.

