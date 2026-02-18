Четвърт век, след като при нея паднаха визите, Надежда Нейнски се връща във Външно

Четвърт век, след като заедно с група журналисти стана първият българин, преминал без виза българо-гръцката граница, Надежда Нейнски отново е министър на външните работи. Постът й в кабинета на Андрей Гюров беше обявен при представянето на служебното правителство при президента Илияна Йотова.

На 2 декември 2000 г. Надежда, тогава с фамилия Михайлова, плака от щастие, че е постигната мечтата на българите да пътуват свободно, без визи.

Докато тя е министър на външните работи (от 21 май 1997 г. до 24 юли 2001 г.) в правителството на Иван Костов, е подадена и официалната молба на България за членство в НАТО (1997 г.) и започват преговорите за присъединяване към Европейския съюз (2000 г.).

Бе няколко мандата депутат в Народното събрание, а в периода 2009–2014 г. е член на Европейския парламент, избрана с листата на Синята коалиция (СДС). В Европейския парламент е част от групата на Европейската народна партия (ЕНП).

От 2015 до 2021 е посланик на страната ни в Турция (по време на правителствата на Бойко Борисов).

Родена на 9 август 1962 г. в София. Учи в 127 СОУ „Иван Денкоглу“. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

Тя е сред активните фигури в Съюза на демократичните сили (СДС) от създаването му през 90-те години, тогава е сочена за красивото му лице.

През 2002 г. е избрана за председател на Съюза на демократичните сили (СДС), като заема поста до 2005 г.