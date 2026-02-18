Николай Денков: Не виждам ярки политически фигури в служебния кабинет

Познавам почти всички министри в служебния кабинет на Андрей Гюров и съм работил с голяма част от тях, не е моя работа да ги оценявам, каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ

Съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков заяви, че не вижда ярки политически фигури сред имената, посочени от служебния премиер Андрей Гюров за министри.

Виждам опит всеки от тези министри да разбира от работата, за която е назначен и да има опит, коментира той в кулоарите днес. Цитира и думите на Гюров, че не може да си позволи да посочи хора, които тепърва ще се запознават със задълженията си.

"Виждаме, че има огромни очаквания. Като човек, който е бил в правителството зная, че задачите са много и са трудни. Очакваме всеки от тези министри да се справи с тези трудни задачи - освен честните избори и във всички други сектори има задачи, които са неотложни", обясни Денков.

"Познавам почти всички министри в служебния кабинет на Андрей Гюров и съм работил с голяма част от тях, не е моя работа да ги оценявам. Единственото, което е важно е как ще се справят с поставените задачи сега", добави зам.-шефът на "Продължаваме промяната".

Той отхвърли и критиките срещу Андрей Янкулов, който е успял да извади "доста неща на бял свят" - както за осемте джуджета, така и за "холдинга около енергийните босове". Андрей Янкулов е бил зам.-министър и във вътрешните работи , и на правосъдието, напомни Денков. Според него няма нищо вярно и в теорията, че в момента се тества евентуална бъдеща "шарена" коалиция межди ПП-ДБ. Румен Радев и АПС.