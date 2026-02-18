ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Възраждане": Служебният кабинет е тест за коалиция ПП-ДБ-Радев-ГЕРБ-АПС

Костадин Костадинов Снимка: Румяна Тонева

"Потрес" - така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи предложеният състав на служебен кабинет от Андрей Гюров. Според него това е тест за бъдеща управленска коалиция на ГЕРБ, ПП-ДБ, партията на Румен Радев и Алианса на Ахмед Доган.

"Изключително слаб, но от друга страна - закономерен. Това е потенциала на ПП-ДБ. Тествана е бъдеща формула за управление на ПП-ДБ, министри на Радев, свързани с ГЕРБ и депутати от АПС. Ако това е формулата за управление, определено нищо добро не чака България", посочи Костадин Костадинов.

Като "пълен потрес" и "мумия на прехода" определи външният министър Надежда Нейнски. Добави още, че правителството е като музей на восъчните фигури, непрофесионално, слабо и "плод на пазарлък".

"Аз съм потресен от някои от имената вътре, особено от министъра на правосъдието, защото е свързан с АКФ, който е оказвал натиск върху МВР и е опитвал да прикрива дейността на педофилската секта в Петрохан. Не може човек, свързан с тази организация, да е правосъден министър", каза още Костадинов.

