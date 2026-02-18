Частичните избори в столичния "Средец" вероятно ще са през юни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Причината - досегашният кмет на района Трайчо Трайков ще е министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров

Частичните избори за кмет в столичния район "Средец" вероятно ще са през юни, научи "24 часа". Следващата възможна дата е през октомври.

До частичния вот се стигна, след като настоящият кмет на "Средец" Трайчо Трайков влиза в служебния кабинет на Андрей Гюров като министър на енергетиката.

Според процедурата той трябва да подаде заявление до Общинската избирателна комисия в София, която след това да се произнесе и да прекрати правомощията му като районен кмет. После ОИК - София трябва да информира Централната избирателна комисия. ЦИК също трябва да вземе решение за обявяване на частични местни избори и да информира президента, който да насрочи датата на вота.

Иначе още следващата седмица се очаква на сесията на СОС в четвъртък председателя Цветомир Петров да внесе доклад за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район "Средец".