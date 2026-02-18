ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лили Иванова поздрави Найден Тодоров за новия мини...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22310722 www.24chasa.bg

Частичните избори в столичния "Средец" вероятно ще са през юни

Даринка Илиева

[email protected]

2188
Трайчо Трайков

Причината - досегашният кмет на района Трайчо Трайков ще е министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров 

Частичните избори за кмет в столичния район "Средец" вероятно ще са през юни, научи "24 часа". Следващата възможна дата е през октомври.

До частичния вот се стигна, след като настоящият кмет на "Средец" Трайчо Трайков влиза в служебния кабинет на Андрей Гюров като министър на енергетиката. 

Според процедурата той трябва да подаде заявление до Общинската избирателна комисия в София, която след това да се произнесе и да прекрати правомощията му като районен кмет. После ОИК - София трябва да информира Централната избирателна комисия. ЦИК също трябва да вземе решение за обявяване на частични местни избори и да информира президента, който да насрочи датата на вота.

Иначе още следващата седмица се очаква на сесията на СОС в четвъртък председателя Цветомир Петров да внесе доклад за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район "Средец".

Трайчо Трайков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)