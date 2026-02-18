Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)

На пресконференция прокуратурата и ГДНП прожектираха части от записите на камерите на хижа "Петрохан". Те предоставиха на медиите и пълните записи от всички камери. Предлагаме ви и двете версии - съкратената и пълната, за да можете да направите сравнение, ако искате.

Три камери са били по пътя към хижа Петрохан, две на преден и заден вход, и на паркинга, която заснема северната част на хижата.

На 31 януари Калушев бил заснет да отива в хижата. Ден по-късно камерата снима как АТВ-тата отиват по друг път, а не към хижата. След 17,56 часа на 1 февруари до 10,50 ч на следващия ден тя не е заснела движение. Тогава хванала Деян Илиев, който открил телата.

Друга камера е заснела как Ивайло, Дечо и Пламен коленичат пред Калушев, когато го посрещат. Бяха показани и кадри как тримата мъже палят хижата, а огънят се разпростира.

Камера е заснела и как Деян пристига в хижата на 2 февруари. Той седи 7-8 минути, след което уведомява разследващите за трите трупа. Камера е снимала и как от ГДНП след това влизат в хижата.

"На самата сграда е имало камери, но те са изгорели и няма записи от тях. Продължават опитите от нея и от други снимачки да се изкарат кадри", посочи шефът на Криминална полиция Ангел Папалезов.