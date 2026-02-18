Специализирани паралелки в средни училища "подяждят" професионалните гимназии

„Недопускане на повтаряне на профили в средните училища с тези в професионалните гимназии е изключително важно. Общините трябва да решат дали ще развиват професионалните гимназии или гимназиален етап в средните училища. При броя на учениците в областта е невъзможно развитието на двата вида училища, В някои общини, извън Добрич, средни и обединени училища ще трябва да се преобразуват в основни и да не се допускат маломерни паралелки", алармира Светлана Василева, началник на Регионалното управление на образованието /РУО/ в Добрич на обсъждането на проекта за държавния план-прием за учебната 2026-2027 година за осми клас в област Добрич. Той предвижда 48 паралелки в осми клас и беше одобрен на заседание на комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие, е с 2 по-малко от миналогодишния.

„През миналата година паралелките бяха 50, но бяха съставени 48, без две в професионалните гимназии по техника и строителство и по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич", каза Василева. Училищата в областта са предложили 49 паралелки, но в обобщеното предложение на РУО са включени 48. Всички училища в област Добрич са на едносменен режим, добави Василева

РУО отчита, че неоптимизираната училищна мрежа е сред основните причини за трудностите при реализиране на плана. В Добрич в 8 училища от 23 има маломерни паралелки.В останалите общини на областта маломерните паралелки са във всички училища.

„Учениците в областта намаляват драстично. Преди 15-20 години завършващите седми клас са били между 2500 и 3000. Към момента седмокласниците в областта са 1126. През последните години се отчита трайно намаляване – от 1335 ученици през учебната 2022–2023 г. до 1211 през следващата година, а сега с още 79 по-малко.Намалението се равнява на между три и шест паралелки", посочи Василева.

„Тенденцията е броят на седмокласниците е да се задържи, но не можем да прогнозираме миграционните процеси", добави тя.Общините не отчитат намаляването на броя на учениците, училищната мрежа не се оптимизира, посочи проблема Василева и каза, че го поставя от 6 години.

„Общините в област Добрич, които са се съобразили с тези процеси и са оптимизирали училищна мрежа в гимназиален етап, са Балчик, Шабла, Ген. Тошево, Крушари. Там, колкото паралелки се предлагат, толкова и се реализират", обясни Василева. В град Добрич при 604 седмокласници, реалистичният държавен план-прием е между 28 и 29 паралелки, при пълняемост от 24 ученици. Въпреки това, училищата традиционно заявяват между 30 и 37 паралелки. В общините Шабла, Крушари и Добричка имат кандидатстващи ученици за 1 паралелка в училищата им.