Защо козелът е толкова важен в случая "Петрохан"?

В хижа "Петрохан" бе намерена рисунка, която има своята символност в тибетския будизъм, изповядван от групата на Ивайло Калушев. Става дума за козел, който според учението се свързва със защитните божества (дхармапала) и преобразуването на негативната енергия. Това е стремежът към просветление и пътят към духовно пробуждане.

Рогата му са много важна част от алегорията - те означават преодоляване на разделението между добро и зло, както и между аза и другите. Козел често язди едно от най-мощните божества в тибетския будизъм - Дамчен Гарва Накпо, главен помощник на основния защитник Дордже Легпа. Обикновено изображението показва как рогатото чифтокопитно е върху море от кръв, което символизира овладяване на страстите и егоистичните желания.

Второ, то е метафора за духовния стремеж, защото планинските кози обитават високите части на Хималаите. Означава способността на практикуващия да се изкачва по стръмния и труден път към пробуждането. Умението на козела да пази равновесие на ръба на пропасти на хиляди метри над морското равнище е знак за осъзнаване и стабилност на ума по време на медитация.

Трето, в тибетското изкуство рогатото животно се появява и като способност за превръщането на първичната енергия в защитна сила на учението. Картинката, която е постнал Ивайло Калушев за изборите в живота. Кадър: Фейсбук на Ивайло Калушев

Четвърто, преди будизма в Тибет са почитали козела като свещено животно, свързано с планинските духове. После той става символ на местните божества, дали клетва пред основателя на будизма Падмасамбхава да пазят неговото учение.

Символни са и постовете на лама Иво Калушев. В един от тях той е качил картинка, изобразяваща закономерностите на съдбата. От едната страна е човек, който прави лесни избори, а после се катери по планината от проблеми с мъка. От другата пише "трудни избори", от което следва "лесен живот".

В контекста на тибетския будизъм, който е изповядвал водачът на групата от хижа "Петрохан", лесният път означава егото и желанията. Те са продиктувани от невежество, привързаност и омраза. Задоволяването на моментни приумици и избягването на отговорност носи временно облекчение. Изборът, който не изисква усилие, според учението изцежда добрата карма, без да създава нова, и води до по-трудни обстоятелства в бъдеще.

От друга страна, осъзнатият или трудният избор противоречи на навиците и инстинктите ни. Например да не отвърнеш на агресията с агресия изисква напрежение, но така кармата се пречиства. Метафорично този път води до просветление и освобождаване от страданието подобно на изкачването на стръмна планина.