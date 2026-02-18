След сигнал на бранша КЗК включва търговията с плодове и зеленчуци в секторния анализ на храни

Комисията за защита на конкуренцията започва предварително производство за присъединяване на сектора плодове и зеленчуци към секторния анализ на храните. Това стана ясно по време на работна среща на ръководството на Комисията с представители на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци". Тя се проведе във връзка със сигнала на камарата за разширяване обхвата на секторния анализ с проучване и анализ на пазара на търговия с плодове и зеленчуци. От браншовата камара настояват за пълноаспектно задълбочено проучване на пазара с цел да се установи състоянието на конкурентната среда и при наличие на евентуални деформации да се идентифицират необходимите мерки за подобряването й. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

В изпълнение на приоритетите на националния орган по конкуренция за 2026 г. задълбоченото проучване по секторния анализ на храни продължава в три основни направления – наблюдение на ценовата политика и конкурентното поведение на участниците на пазара, включително в т.н. традиционна търговия; анализ на пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти и последващ контрол върху концентрации в сектора, както и изследване на структурата на търговията на дребно в слабо развити региони с ниска покупателна способност. По искане на Националната браншова камара секторният анализ се разширява и с пазара на търговия с плодове и зеленчуци.

„Разширяването на секторния анализ с пазара на плодове и зеленчуци е част от усилията ни да гарантираме прозрачна и ефективна конкурентна среда. Ще проследим цялата верига – от производството до щанда в магазина – за да установим има ли практики, които изкривяват пазара или поставят в неравностойно положение българските производители и потребителите. Благодаря на браншовата организация за сигнала, който приемаме като показателен за нарасналото доверие към работата на Комисия за защита на конкуренцията и за очакването, че чрез обективен и задълбочен анализ могат да бъдат намерени устойчиви решения за сектора. При наличие на данни за нарушения Комисията ще действа в рамките на своите законови правомощия", заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов.

От БКПЗ подчертаха, че приветстват избрания от КЗК подход на работа и подкрепят усилията да се извърши обективна оценка на конкурентната среда в селскостопанския сектор в България. Представителите на бранша заявиха, че производството на плодове и зеленчуци е изправено пред сериозни предизвикателства, сред които трудна реализация на българските плодове и зеленчуци на родния пазар на фона на силната конкуренция, както в рамките на вътрешния пазар, така и на световния пазар, осезаем натиск от внос на плодове и зеленчуци от трети страни, със занижени стандарти на производство спрямо тези в ЕС и постоянен недостиг както на национално, така и на европейско финансиране.

В хода на срещата се откроиха конкретни проблеми за пазара на плодове и зеленчуци като използване на подвеждаща маркировка на продуктите с цел подмяна на произхода, ценови дъмпинг, логистични бариери и ограничаване на достъпа до пазара, концентрация при изкупуването и риск от несъгласувани практики, ниска пазарна прозрачност и прехвърляне на търговския риск.

В случай че в рамките на проучването бъдат установени факти, които отговарят на елементите на нарушения като нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или забранени споразумения, Комисията ще се самосезира и ще образува съответните производства за тяхното установяване.