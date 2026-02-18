Монтана се преклони пред свидния син на България Васил Левски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С пламенни слова и програма с рецитации и песни в знак на признателност, в Монтана беше отбелязана 153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата пред неговия паметник в центъра на града.

В честването се включиха възпитаници на всички местни училища, сред които и ученически гвардейски отряд с униформи от Трето основно училище „Петър Берон", както и граждани и представители на местната власт.

В приветствието си кметът Златко Живков подчерта историческата устойчивост на българската държавност и значението на националноосвободителните борби през XIX век. Той открои ролята на четиримата „титани" в националния пантеон – Левски, Ботев, Каравелов и Раковски, и акцентира върху завета за вътрешна организация и самостоятелни усилия за свобода.

Кметът припомни, че през 2003 г. в Монтана е изграден паметник на Васил Левски, дело на скулптора Кузман Шапкарев, реализиран със средства от дарения на граждани, местния бизнес и общината.

По повод годишнината, в периода 16–18 февруари, от община Монтана организираха и беседи за деца, посветени на живота и делото на Апостола.

Възпитаници на финансовата гимназия „Васил Левски" и вокално студио „Детски смях" също се включиха в церемонията. Кметът Златко Живков припомни изключителната саможертва на Дякона за националните борби за Освобождение.

„Във всяко семейство трябва да се говори за Левски. И днес не е празник, днес е ден за почит и молитва...", подчерта Живков.

Регионалният исторически музей организира среща разговор с проф. дин Вера Бонева. Авторката на „Васил Левски: Да възкръсне България с пълна свобода" разказа за музейните експозиции, посветени на Апостола.