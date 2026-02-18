София Андреева, дала над милион на Калушев: Можеха да изстрелят съзнанието си през фонтанелата, защо да се гърмят

Ивайло Калушев и приятелите му са имали специална стая за медитация в мазето, която са ползвали за т.нар. "тъмен ритрийт". Това пише във фейсбук приятелката им София Андреева. Тя е майката на свидетеля по делото Валери Андреев, от когото се отрече и нарочи за морален убиец на шестимата. По-късно призова всички близки да съдът сина й. Съпругът й съобщи пред следствието, че тя е дала 600 хил. евро от семейните сметки на Калушев за Мексико и още 200 хил., които взела от роднини.

"Ако искаха ритуално самоубийство, защо не го направиха спокойно? В мазето имаше специална стая за медитации, предназначена за "тъмен" ритрийт. Можеха да идат във всяка пещера на България и да се скрият. Трябва да са били много тъпи да правят сеир на цяла България, та да им излезе име на секта", пише София Андреева след брифинга на МВР и прокуратурата, на който разкриха още детайли по разследването. Основната версия е, че тримата от хижа "Петрохан" са се самоубили, а на Околчица Калушев е застрелял другите двама и се е самоубил.