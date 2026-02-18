ГДБОП задържа двама със 190 мастербокса цигари без бандерол (Снимки)

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" установиха и иззеха 190 мастербокса (близо 2 милиона къса) цигари без акцизен бандерол при проведена операция на 17 февруари в София, съобщиха от дирекцията.

Задържани за срок до 24 часа са двама мъже на 35 г. и 38 г. В хода на акцията е открит метален карго контейнер и спрян до него микробус, в които са установени количествата тютюневи изделия от две търговски марки. Действия по разследването са проведени и на домашните адреси на задържаните.

Материалите са докладвани на Районна прокуратура - София.

В началото на февруари правоохранителните органи съобщиха, че е разкрита незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари при операция съвместно с британски партньорски служби.