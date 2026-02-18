ВКС избра съдия Георги Мулешков за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Висшия съдебен съвет

На свое заседание, проведено на 18.02.2026 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със специализация по гражданско право съдия Георги Мулешков от Софийския окръжен съд, чийто първи мандат като член на комисията изтича на 27.02.2026 г.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани от Пленума на Върховния касационен съд – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

За участие в процедурата за избор от Пленума на ВКС на член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия бяха подадени заявления (посочени по реда на тяхното постъпване) от:

- Атанас Атанасов – съдия в Окръжен съд – Стара Загора;

- Георги Мулешков – съдия в Софийския окръжен съд.