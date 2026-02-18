Екипаж на фрегатата „Дръзки“ се включи в операцията по спасяване на риболовния кораб. На борда му има трима

Военнослужещи от Военноморските сили и фрегатата „Дръзки" се включиха днес, 18 февруари, в операцията по търсене и спасяване на тричленен екипаж на риболовен кораб. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Искането за съдействието на ВМС е постъпило от Морския спасителен координационен център – Варна. След получено разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов е издадена заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за включването на фрегатата „Дръзки" в спасителната операция, която се ръководи от Морския спасителен координационен център.

От министерството на транспорта съобщиха, че в 11:10 часа днес от Брегови център - Варна в Морския спасително-координационен център е постъпил сигнал за риболовен кораб ВН 8112, с който е изгубена радарната връзка. Корабът се намира в района на Маслен нос, а на борда му има трима души, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

В съобщението се казва, че след постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на Изпълнителна агенция „Морска администрация", който обхожда района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа той е преустановил дейностите и се е завърнал обратно. В операцията се е включил и катер на Гранична полиция, който е извършил обследване на района, но поради лошото време в 13:45 часа се е върнал в базата в Созопол.

От пресцентъра посочват, че метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна – със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което към настоящия момент не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушни сили на Република България.