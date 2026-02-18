Област Бургас е лидерът на българския туризъм за 2025 г. с над 2 млн. гости за 2025 г.

Област Бургас е на първо място в България по брой регистрации на туристи по текущи данни на НСИ, като през 2025 г. те достигат 2 155 696.

Това стана ясно по време на провелата се в сградата на Областна администрация Бургас среща между министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош, областния управител на Област Бургас Владимир Крумов, кмета на Община Бургас, Димитър Николов и кметове и представители на общини от областта.

Мирослав Боршош съобщи за лидерската позиция на Област Бургас и представи статистически данни от ЕСТИ за 2025 г., които показват стабилен интерес от чуждестранни туристи, като се наблюдава ръст от ключови пазари като Германия, Израел и Турция. Представените данни сочат, че основният туристически поток към областта остава концентриран не само през летните месеци, но се вижда вече и интерес и през пролетта и есента – тенденция, която е резултат от активната работа на Министерството на туризма с местната власт и бранша за удължаване на сезона. Министърът на туризма в оставка припомни някои от ключовите съвместни инициативи в тази посока през 2025 г. Сред тях беше националната кампания „Дълголятие", реализирана от Министерството на туризма в сътрудничество с Областна администрация Бургас и черноморските общини. Кампанията имаше за цел да популяризира Южното Черноморие като дестинация не само за морска почивка, но и за културен и спортен туризъм, фестивали, винени и кулинарни преживявания, СПА и екскурзии през септември и октомври. Инициативата постави акцент върху предимствата на региона – кратките разстояния между курортите и вътрешнота с богатия календар от събития и възможността туристите да комбинират различни преживявания в рамките на едно пътуване. По думите на министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош именно тази активна съвместна работа с местната власт и бранш са важен фактор за устойчивото развитие на туризма и заетостта в региона.

Друга важна стъпка през изминалата година за налагането на региона като предпочитана целогодишна туристическа дестинация беше създаването на координационно звено по туризъм към Областна администрация Бургас, което синхронизира и съдейства за промотиране на събитийните календари, фестивалите и туристическите маршрути. Целта на инициативата беше регионът да се представи като единна дестинация, което да улесни маркетинга и да повиши разпознаваемостта на Южното Черноморие на международните пазари.

По време на срещата Мирослав Боршош отбеляза още, че важна роля за привличането на посетители извън традиционния летен модел играят културните събития и фестивали в общините. Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош поясни, че подобни събития дават допълнителен тласък на местния бизнес, туризма и културния живот и имат потенциал да превърнат Южното Черноморие в значим фестивален център.

В края на срещата в знак на признание за постигнатите резултати Мирослав Боршош връчи специален плакет на областния управител Владимир Крумов за изключителни постижения на Област Бургас в туризма. „Дестинацията е положителен пример за това как партньорството между държавата, местната власт и бизнеса може да превърне един регион в двигател на българския туризъм", заяви министърът.

Владимир Крумов от своя страна благодари на Мирослав Боршош за признанието и заяви: „Лидерството на област Бургас е резултат от обща работа и ясна визия. Тук умеем да работим заедно, затова и печелим доверието на туристите. Развитието на Южното Черноморие като целогодишна дестинация е важен приоритет, който трябва да продължи занапред с последователни усилия, с надграждане на идеите и ежедневни усилия".

Кметовете и представителите на общините в областта също изразиха благодарност към министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош за последователната подкрепа, загрижеността към развитието на региона и доброто сътрудничество между Министерството на туризма и местната власт.

„Когато има обща визия и последователна работа, резултатите са устойчиви и вдъхновяващи", заключи Мирослав Боршош в края на срещата в сградата на Областната администрация в Бургас.