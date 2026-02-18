ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Баща и син са сред изчезналите рибари, влезли в мо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22313369 www.24chasa.bg

Обявиха частично бедствено положение в Стралджа, наводнени са над 10 къщи, тече евакуация

3540
Наводнение СНИМКА: Pixabay

Частично бедствено положение е обявено в Стралджа заради наводнение в един от кварталите в града. Жителите в този район са евакуирани. Над 50 литра дъжд са паднали в региона. Това съобщи за БТА заместник-кметът на община Стралджа Гроздан Иванов. 

По думите му наводнението е причинено от събирателни води, идващи от север от града. Наводнени са над 10 къщи. Хората са изведени със съдействието на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сред тях има и над десет деца. „Надяваме се до утре ситуацията да се нормализира, макар че е повишено и нивото на река Мочурица. Имаме скъсани отводнителни канали около село Атолово“, заяви Иванов.

„Голяма част от хората, които бяха изведени от жилищата им, намериха сами къде да нощуват. Тези, които нямат къде, ще им бъде осигурено място, както и храна. В момента осигуряваме одеяла и всякакви битови нужди“, посочи зам.-кметът на Стралджа.

„В момента продължава отводняването на къщите, но това изисква общински сили и средства, както и на други звена. Наложи се да обявим частично бедствено положение, защото водата продължава да идва от север, от дерета от близката местност Мараш“, допълни Иванов.

Наводнение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)