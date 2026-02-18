Румен Радев: Служебният кабинет е партиен кабинет

Служебният кабинет е партиен кабинет. Това заяви президентът (2017 - 2026) Румен Радев по повод представения днес служебен кабинет от Андрей Гюров.

"Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите", написа Радев.

В списъка на служебния премиер Гюров има доста имена, които са били по министерствата в редовни, но и в служебни правителства по време на самия Радев.