За 2,8 години отива в затвора бизнесмен, източил 188 691,56 лв. ДДС

Състав на Окръжния съд в Добрич призна 56-годишен подсъдим за виновен по обвинението, че през периода от 04.08.2018 г. до 16.09.2019 г. в град Добрич, в условията на продължавано данъчно престъпление. В качеството си на пълномощник на еднолично дружество с ограничена отговорност чрез счетоводител на дружеството са подадени 6-месечни справки-декларации по Закона за ДДС и са използвани фактури, представляващи документи с невярно съдържание. Така той потвърдил неистина за наличието на реални облагаеми доставки по смисъла на същия закон и избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери - 188 691,56 лв., като приспаднал неследващ се данъчен кредит в посочения размер.

Наложеното на подсъдимия наказание е лишаване от свобода за срок от 2 години и 8 месеца, което да се търпи при първоначален строг режим. Съдът постанови още подсъдимият да изтърпи отделно наложеното му с предходна присъда наказание лишаване от свобода в размер на 2 години и 6 месеца. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд Варна в 15-дневен срок.