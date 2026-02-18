Парите от втората пенсия ще се инвестират по-рисково, но договори няма да се сключват в пощите

Парите от втората пенсия ще се инвестират по-рисково, за да носят по-голяма доходност. Договорите обаче няма да се сключват в пощите. Тези поправки в Кодекса за социално осигуряване гласуваха на второ четене в социалната комисия в парламента. По време на нея шефката на комисията Деница Сачева оттегли предложението в "Български пощи" да се подават заявленията за избор или смяна на фонд и подфонд или чрез нов електронен портал, също администриран от държавното дружество.

Прието бе всеки универсален фонд да има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен.

В динамичния подфонд ще влизат хората до 50 г. Това ще става служебно, освен ако човек изрично не поиска да е в по-консервативен подфонд.

След 50 г. хората ще бъдат прехвърляни към балансиран подфонд. Той ще следва досегашната инвестиционна политика и ще могат да вкарват в акции до 55% от активите си. Тук също ще има опцията изрично човек да поиска друга възможност.

3 г. преди пенсия всички ще влизат в консервативен фонд, където в акции ще могат да са само 25% от активите. Това ще са единствените осигурени, които няма да имат право на личен избор на подфонд.

Въвеждането на мултифондовия модел ще даде възможност на осигурените да избират как да бъдат инвестирани техните пари, а и намаляване на таксите.

Завишиха се изискванията към осигурителните посредници, като за тях вече ще е необходимо висше образование и оценка от Комисията за финансов надзор. "Ще видят надзора в пълния му блясък", увери дружествата зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова. И обясни, че сега едни и същи посредници месят от фонд на фонд клиентите си.

Сега всеки може да се мести всяка година. Това не е свобода на хората, а свободия. Всяко местене във фонд взема от парите на хората, каза Ася Гонева от КНСБ.