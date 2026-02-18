Рибар, приятел на капитана на изчезналия кораб: Плавателният съд е бедствал, помолихме за хеликоптер

Рибар, познавал изчезналия екипаж на изчезналия в акваторията на Созопол кораб, обясни, че капитанът с голям опит, а плавателният съд е бедствал.

В момента се провежда спасителна операция по издирването на риболовния кораб в морската акватория на Созопол. Рано тази сутрин плавателният съд е изчезнал от радарите.

„Познаваме се много добре с капитан Христо Спасов. Той е капитан на кораб ВН8212, дългогодишен капитан с голям опит, професионалист. По наша информация корабът е бедствал и в 8:30 ч. е подал сигнал на Гранична полиция, ИАРА. В 8:40 мисля, че е изпратен катер на гранична. Като са пристигнали не е намерено нищо от кораба, нито има разпръснати отломки абсолютно нищо. Молбата ни беше да се изпрати хеликоптер или дронове за нощно виждане, за да може ако е успял капитан Спасов да отвори спасителния плот по някакъв начин - да се намери мястото", каза рибарят Георги Янчев пред Би Ти Ви.

Екипаж на фрегатата „Дръзки" се включи в операцията по търсене и спасяване на риболовния кораб

Искането за съдействието на ВМС е постъпило от Морския спасителен координационен център – Варна

Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя - между Созопол и Приморско, до устието на река Ропотамо. Трима души има на борда на кораба. Катери на "Морска администрация" и гранична полиция се включиха в операцията.