Осъдиха на 4 г. затвор шофьор, причинил катастрофа с трима загинали в Монтана

В открито заседание Окръжният съд в Монтана постанови присъда от четири години затвор при първоначален строг режим на изтърпяване за Лъчезар Рангелов от областния град, който причинил по непредпазливост катастрофа, отнела живота на трима души. Рангелов е осъден и на лишаване от правото да управлява автомобил за срок от шест години.

На 1 май 2025 година Рангелов шофирал такси „Дачия Логан“, в което пътували трима дългогодишни служители на Българския Червен кръст (БЧК) в Монтана – директорът на организацията инж. Мая Ройдева, Надка Чипева и Розалин Лазаров, който е баща на шофьора Лъчезар Рангелов. При излизане на главен път Е-79 от страничен път Рангелов не пропуснал насрещно движещ се камион на общинската фирма „Чистота“ от Монтана и неговият автомобил бил ударен странично от камиона. Тримата служители на БЧК загинали на място и на път за болницата, а Рангелов бил тежко ранен. След продължително лечение животът му бил спасен и прокуратурата повдигнала обвинение срещу него за причиняване на смърт на трима души по непредпазливост и за шофиране след употреба на алкохол – в момента на катастрофата в кръвта му били измерени 0,57 промила алкохол при пределно допустима норма от 0,5 промила, съобщи БТА.

Прокуратурата поиска ефективно наказание за провинението, а защитата на подсъдимият – условна присъда заради чистото съдебно минало и влошеното здравословно състояние на Рангелов.

Пред съда днес Лъчезар Рангелов призна напълно вината си и не оспори събраните по делото доказателства. Той заяви, че искрено съжалява за причинената катастрофа и изпитва силни угризения на съвестта за смъртта на баща си и на близките семейни приятели и колеги в БЧК. „Моята мъка ще е най-голямата присъда, която ще ме преследва до края на дните ми“, каза като последна дума подсъдимият.

Присъдата на Окръжния съд в Монтана не е окончателна и може да се обжалва в 15-дневен срок пред Апелативния съд в София.