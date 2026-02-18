Мирчев: Кабинетът "Гюров" е интересен екип от професионалисти, не са на никоя партия

Служебният кабинет е интересен екип от професионалисти, всеки със своя биография, доста пъстър е и не може да се каже, че са на някоя партия тези министри.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Оценката за тях ще бъде дадена по действията им през следващите месеци", допълни Мирчев.

Според него няколко са важните задачи пред кабинета "Гюров", който официално бе одобрен днес от президента Илияна Йотова, която обяви, че ще издаде указ за назначаването му, както и за провеждането на предсрочните избори на 19 април. Сред задачите, които Мирчев начерта са: смяна на всички областни управители, шефове на ОДМВР-та и горските стопанства, за да "има честни избори и да спре купуването и търговията с гласове", както и да се гарантира, че общините ще получават веднага пари от регионалното министерство, "без да се налага да се снимат под герба с Пеевски".

"Важно е вътрешния министър да бъде много силен. Избраният Емил Дечев е различен от партиите, не може да бъде дамгосан за принадлежност. Силен трябва да бъде правосъдния министър, който е Андрей Янкулов. Той има тежката задача да изкара самозванеца, настанил се в кабинета на главния прокурор", каза още шефа на "Да, България". И допълни, че Янкулов има правомощията да назначи нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, който също е и.ф.

Задачата на това правителство е да спре купуването на гласове, за да има честен изборен процес, категоричен е Мирчев.

"Нямаме връзки с Петрохан, кметът Васил Терзиев е дарявал за организацията на Ивайло Калушев, но и за над 200 инициативи и болници, не може да знае всеки, който е финансирал какво е правил или ще направи", коментира той случая "Петрохан".

"Искаме пълно разследване, но не службите да ни дават на час по лъжичка, а да ни се каже всичко. ДАНС да каже с колко от тях е работила, колко е следила, защо не е обърнато внимание на старите сигнали още от 2022 г. Едно от най-смущаващите неща е липсата на трафичните данни. От клетките на мобилните оператори няма никаква информация за телефоните на тези хора - откъде са минали, какво се засича. Тази трагедия се използва за политическа атака. Искаме всичко да бъде разкрито - кой е бил съпричастен, кой е направил нещо нередно, всичко по всички линии. Има много отворени теми, които до този момент още не са коментирани", каза още Мирчев.