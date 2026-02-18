Жена е в тежко състояние, след като я блъснал трамвай в София

Сигнал за блъсната жена от трамвай е получен около 16:30 часа, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Инцидентът е станал на булевард "Ген. Тотлебен". По първоначална информация жената е в тежко състояние.

Движението на трамваи в района е с променен маршрут, съобщиха от Столичната община. Линиите 4,5 и 15 са отклонени по бул. „Овча купел“, бул. „Н. Мушанов“, бул. „Вардар“, бул. „К. Величков“, бул. „Стамболийски“, бул. „Хр. Ботев“ и по маршрута си. От Общината допълниха, че автобусите от линия 58 ще се движат с удължен маршрут по бул. „Цар Борис Трети“.