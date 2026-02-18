Крум Зарков: Не е президентът този, който може да бъде държан отговорен за този кабинет

За служебния кабинет ще съдим по резултатите, заяви новият лидер на БСП Крум Зарков чрез социалните мрежи.

"Депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа, смята председателят на левицата

"От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите", казва още председателят на НС на БСП, Крум Зарков.

"Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът този, който може да бъде държан отговорен за този кабинет. Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа".