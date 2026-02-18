ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Баща и син са сред изчезналите рибари, влезли в морето за калкан

Тони Щилиянова

Нос Коракя. Снимка: фейсбук

Баща и син от Балчик са били на борда на риболовния кораб, който се издирва вече няколко часа, след като връзката с него е прекъснала около 10,30 часа днес в района на нос Коракя между Приморско и Созопол, научи "24 часа" от свои източници.

Както първи съобщихме по-рано днес, на борда на кораба е имало тричленен екипаж. Рибарите са влезли в морето за калкан, твърдят осведомени.

По време на фаталния риболов вълнението на морето е било около 4 бала. 

След като плавателният съд изчезва от радарите, екипи на Гранична полиция и Морска администрация са вдигнати на крак. Започнала е издирвателна операция, в която се включват и Военноморските сили с фрегатата "Дръзки".

Към този момент риболовната гемия и екипажът все още са в неизвестност. Предполага се, че плавателният съд, който е бил доста стар, не е издържал на напора на огромните вълните и ураганния вятър. 

Нос Коракя се намира в защитената територия на резерват Ропотамо. Това е най-издадената източна точка на целия полуостров „Вътрешния Бурун", който обхваща територията между устието на река Ропотамо и залива Св. Параскева, обясняват жители на Приморско.

Нос Коракя. Снимка: фейсбук

