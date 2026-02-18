Слави Трифонов за служебния кабинет: ПП-ДБ без срам си сложиха свои хора

Това е партиен кабинет и от него няма да произтече нищо хубаво, смята лидерът на ИТН

След като по-рано днес парламентарната група на "Има такъв народ" кръсти новото служебно правителство кабинет "Петрохан", същото направи и лидерът им Слави Трифонов през публикация в социалните мрежи.

"Във въпросния кабинет на служебното правителство, представен днес от служебния министър-председател Андрей Гюров, има някои много интересни имена. Лично аз не съм изненадан, защото, както предупредих, това е партиен кабинет на ПП-ДБ с някои хора на ДПС на Доган. Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ПП-ДБ си сложиха свои партийни функционери или хора, които са част от тяхното обкръжение. Така че, това правителство спокойно можем да не го наричаме служебно, а партийно", заяви телевизионерът.

Според него посоченият за земеделски министър Иван Христанов е бил "един от основните лъжци, когато ПП-ДБ в една предизборна кампания лъжеха наляво и надясно", че Трифонов има нещо общо с „Капитан Андреево". "Въпросният Иван Христанов лъжеше най-долно и безсрамно и направо ме втрещяваше с лъжите си. Между другото, въпросният Христанов вчера отиде в Петрохан и почти се разплака в едно видео, обяснявайки как добрите момчета от сектата били разстреляни от мафията. Днес МВР кристално ясно обясни, че тези са се самоубили, че не са били разстреляни от никаква мафия, че там не се е качвал никой и че няма никакви джипове с мафиоти. Така че, в служебното правителство на Гюров имаме завършен лъжец", пише Трифонов.

Той напомня, че предложеният за министър на вътрешните работи Емил Дечев е бивш зам.-министър от правителството на Кирил Петков. "Той безапелационно е от квотата на ДБ, заместник на Надежда Йорданова като правосъден министър и един от тези, които са позволили бързата регистрация на сектантското НПО. Предложеният за министър на правосъдието Андрей Янкулов, всъщност е един от шефовете на НПО организацията „Антикорупционен фонд". Въпросното НПО е тясно приближено до ПП-ДБ и е оказвало натиск върху МВР да се прекратят проверките на сектантите и педофилите от петроханското НПО", критичен е Трифонов.

Няма да коментирам предложенията от ДПС на Доган, но още веднъж ще ви кажа, че това е партиен кабинет и от него няма да произтече нищо хубаво, завършва публикацията си лидерът на ИТН.