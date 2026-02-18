ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц подкрепи предложенията за ограничаване на соц...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22314518 www.24chasa.bg

Андрей Янкулов: Не бях чувал за сдружението от "Петрохан" преди трагедията

5824
Андрей Янкулов Кадър: NOVA NEWS

Андрей Янкулов - предложен за служебен правосъден министър, не е чувал за рейнджърското сдружение от "Петрохан" преди трагедията в хижата и не е участвал в писането на въпроси до МВР за тях преди. Това обясни той в публикация в социалните мрежи след обвинения, че като част от Антикорупционния фонд е покровителствал групата на Ивайло Калушев. Заради него дори ДПС и ИТН нарекоха предложения служебен кабинет "Петрохан".

"Не познавам хората от сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии", никога не съм бил техен дарител или гост, никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай, не съм участвал в изготвянето на въпросното заявление за достъп до обществена информация, нито по какъвто и да е друг начин съм бил ангажиран с този казус при работата си за АКФ като правен експерт", пише Янкулов.

Вчера името на организацията се появи в проверката на МВР по случая "Петрохан". Оказа се, че АКФ през 2024 г. е поискал по Закона за достъп до информация справка от вътрешния министър дали има проверки срещу организацията на Ивайло Калушев, наречена Национална агенция за контрол на защитените територии. Тогава от АКФ определят проверките като злоупотреба и институционален тормоз.

Оставете завоалираните глупости и започвайте с директните атаки. С истинско изумление вчера научих как "Антикорупционен...

Публикувахте от Andrey Yankulov в Сряда, 18 февруари 2026 г.

Андрей Янкулов Кадър: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)