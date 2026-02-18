Андрей Янкулов: Не бях чувал за сдружението от "Петрохан" преди трагедията

Андрей Янкулов - предложен за служебен правосъден министър, не е чувал за рейнджърското сдружение от "Петрохан" преди трагедията в хижата и не е участвал в писането на въпроси до МВР за тях преди. Това обясни той в публикация в социалните мрежи след обвинения, че като част от Антикорупционния фонд е покровителствал групата на Ивайло Калушев. Заради него дори ДПС и ИТН нарекоха предложения служебен кабинет "Петрохан".

"Не познавам хората от сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии", никога не съм бил техен дарител или гост, никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай, не съм участвал в изготвянето на въпросното заявление за достъп до обществена информация, нито по какъвто и да е друг начин съм бил ангажиран с този казус при работата си за АКФ като правен експерт", пише Янкулов.

Вчера името на организацията се появи в проверката на МВР по случая "Петрохан". Оказа се, че АКФ през 2024 г. е поискал по Закона за достъп до информация справка от вътрешния министър дали има проверки срещу организацията на Ивайло Калушев, наречена Национална агенция за контрол на защитените територии. Тогава от АКФ определят проверките като злоупотреба и институционален тормоз.