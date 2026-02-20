"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медицински университет-София е най-старото и най-авторитетно висше медицинско училище в България. През последното десетилетие университетът е утвърден национален първенец във всичките си пет професионални направления – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве, според Рейтинговата система на висшите училища в България.

Обучението по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ се осъществява при изключителни академични стандарти. Кандидат-студентите могат да участват в предварителни и редовни приемни изпити, които се провеждат съответно през месеците март и юни.

В помощ на подготовката за кандидатстване университетът предлага сборник с примерни тестове и задачи по биология и химия, достъпен още от месец януари, както и кандидат-студентски курсове, които стартират в края на предходната година.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В МУ-СОФИЯ На 7 март (събота) Медицински университет-София очаква всички, които желаят да разберат повече за преподавателите, академичните програми и учебната среда на висшето училище Регистрирайте се за събитието ТУК

Информация за кандидатстване и срокове за подаване на документи във всички факултети на МУ- София са публикувани на официалния уебсайт www.mu-sofia.bg, в секция ПРИЕМ.

Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ е национален лидер в обучението по професионалните направления „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“. В тях се подготвят специалисти за дефицитни и обществено значими професии. Факултетът предлага обучение в степените „бакалавър“ и „магистър“, като за част от специалностите са осигурени редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Това създава реална възможност за професионално развитие и допълнителна квалификация на вече работещи здравни специалисти.

За практическото обучение и стажовете на студентите университетът разполага с мрежа от 12 университетски болници и утвърдени клинични бази, което осигурява ранен реален контакт с пациентите и клиничната практика.

Образование, отговарящо на съвременните потребности

Наред с традициите, Медицински университет – София развива обучението си в синхрон с новостите в съвременното здравеопазване и потребностите на обществото от квалифицирани здравни специалисти.

От предстоящата академична година университетът стартира обучение по специалността „Промотивни и превантивни здравни грижи“, насочена към професионалисти по здравни грижи със завършена бакалавърска степен в специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Целта на новата магистърска програма е повишаване на компетентностите и придобиване на конкурентни знания и практически умения в промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията – области с нарастващо търсене в здравната система. Подготовката разширява професионалните възможности за реализация, като осигурява стабилна основа за кариерно развитие в страната и в ЕС.

Програмата подготвя специалисти за работа в извънболничната помощ – в детски ясли и градини; училища; самостоятелни практики по здравни грижи; амбулатории на общопрактикуващи лекари; регионални здравни инспекции; центрове за домашни и дългосрочни здравни грижи. Обучението е задочно, с продължителност 2 семестъра.

Магистърската програма „Естетични грижи“ е предназначена за кандидати с придобита степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Медицинска козметика“. Обучението е редовно, 4 семестъра, и завършва с професионална квалификация „Консултант по медицинска козметика и козметична апаратура“, която съчетава задълбочена теоретична подготовка с практически ориентирани управленски и организационни компетентности. Студентите придобиват познания в областта на медицинската козметика и апаратура. Особен акцент е поставен върху организацията и управлението на козметични практики. Завършилите могат да се реализират професионално в козметични центрове, като ръководители на козметични салони, като консултанти, организатори и изпълнители на различни видове козметични методи.

В Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към университета има възможност за придобиване на квалификация в сферата на здравните грижи само за 3 години със степен „Професионален бакалавър“. Сред предлаганите програми с отлична реализация са: „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“.